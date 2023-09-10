Влада області повідомила, що кількість постраждалих зросла до чотирьох людей.

Внаслідок нічної атаки на Київську область, за оновленими даними, травмовано чотир людини. Усім потерпілим надана необхідна медична допомога.

Про це повідомив начальника Київської ОВА Руслан Кравченко. "Одну людину госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою та травмами кінцівок. Інші отримали незначні травми. Життю та здоровʼю людей нічого не загрожує", - повідомив він деталі.

За даними Кравченка, в області зростає кількість пошкоджених обʼєктів. Так, в одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир у семи багатоповерхівках. Він уточнив, що там вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають.

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Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, двох магазинів, складського приміщення тощо. Переважно вибиті вікна та двері. До заміни віконних конструкцій уже оперативно долучився міжнародний фонд GEM.

Нічна атака дронів

Серед ночі російські окупанти запустили іранські дрони-камікадзе по Україні, через це в низці областей оголошували повітряну тривогу, яка тривала дві години. Вранці стало відомо, що ворог атакував "шахедами" Київ і область.

Повітряні сили України повідомили, що окупанти атакували ударними БПЛА типу Shahed-136/131, запущеними з району Курська. Всього ворог запустив 33 "шахеди", з яких збили 26.

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