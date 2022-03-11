Вони звикли воювати в пустелі, а в нашій місцевості вони нічого не зможуть зробити.

Раньше УНІАН писав, що Путін схвалив відправку "добровольців" воювати проти України на боці РФ. За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, битися на боці окупантів нібито готові "понад 16 тисяч людей з країн Близького Сходу". Тут маються на увазі сирійські найманці. Однак боятися їх не варто, про що попередив радник глави МВС Антон Геращенко. Він пояснив, чому бійці з Сирії не будуть ефективними у війні з Україною.

"Те, що сьогодні Путін разом з міністром оборони Шойгу заявили про те, що вони мають намір залучити найманців з Сирії — це розпис в їх повній імпотенції. І повна маячня. Якщо російськомовні не орієнтуються на нашій території і не хочуть воювати, то що будуть робити сирійці, які, по-перше, не говорять російською, по-друге, вони звикли воювати в пустелі, а у нас тут ліси і болота? У Росії мобілізаційний резерв 25 мільйонів. Але Путін розуміє, що воювати не хоче ніхто", — заявив Геращенко.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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