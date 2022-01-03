Американський політика зазначив, що досі не розуміє, повної мотивації президента країни-агресора (Володимира Путіна - УНІАН).

Росію від вторгнення в Україну можуть стримати лише "небачені досі санкції". У цьому питанні Захід повинен бути єдиним.

Про це заявив американський політик, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу Адам Шифф в ефірі телеканалу CBS Face the Nation, пише Тhe Guardian.

"Я думаю, що для того, щоб стримати те, що здається дуже вірогідним - російське вторгнення в Україну, знову знадобляться величезні санкції проти Росії. І я вважаю, що наші союзники повинні бути переконані в цьому. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині", – розмірковував Шифф про те, що завадить Путіну віддати наказ про напад російських військ, які зібралися біля українського кордону.

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Водночас він зазначив, що досі не розуміє, повної мотивації президента країни-агресора (Володимира Путіна - УНІАН). Однак американський політик наголосив, що "ніщо інше, ніж рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає Путіна, і це саме те, що США потрібно зробити разом зі союзниками".

Раніше видання Financial Times (FT) з посиланням на аналітиків назвало два сценарії можливого вторгнення РФ в Україну.

Загострення на кордоні України і РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

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