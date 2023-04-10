Українська сторона цю інформацію не підтверджувала і не коментувала.

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин повідомив, що Україна нібито зібрала до 400 тисяч чоловік особового складу для майбутнього контрнаступу. На думку "путінського кухаря", ЗСУ перейдуть в атаку приблизно через тиждень.

Такими відомостями керівник найманців поділився під час зустрічі з "Кібер Фронт Z", російською групою так званих "активістів". Пригожин заявив: "Через тиждень орієнтовно українці повинні почати наступ. Зараз вони поки не починають — чекають, коли остаточно просохне грунт. Можливо, чекають додаткові "прибамбаси" — ракети, бронетехніку. У них зібрано 200, за деякими джерелами, до 400 тисяч особового складу".

Ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що ВСУ не можна недооцінювати. Він також занив про необхідність виробляти і доставляти на фронт достатню кількість боєприпасів. А ще Пригожин запропонував закрити кордони Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

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Окремо Керівник найманців розкритикував росЗМІ за спроби заспокоїти населення РФ: "Не можна ховати проблеми — ворог серйозний і добре підготовлений. Якщо він сьогодні піде і дійде до російських кордонів — ситуація зміниться у зворотний бік. Ми на всіх ділянках фронту допустити це не можемо".

Контрнаступ ЗСУ: остання інформація

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що партнери готові зробити все для підтримки майбутнього контрнаступу України та повернення територій.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, важливі рішення щодо контрнаступу приймаються в останній момент. Про них знає строго обмежене число осіб.

Як повідомили аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), реакція так званих російських "воєнкорів" на нібито витік "секретних документів" Пентагону показує, що вони бояться контрнаступу ЗСУ.

В ОК "Південь" розповіли, як рашисти звозять мирне населення в місця дислокації своїх підрозділів. Вони хочуть використовувати людей в якості "живого щита".

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