Проводиться багато обміну інформацією з багатьма партнерами України.

Плани щодо майбутнього контрнаступу Збройних сил України є надсекретною інформацією, якою володіє вузьке коло людей.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону пояснив, що остаточні рішення ухвалюються у вирішальний момент.

"Це надсекретна інформація, багато партнерів, багато обміну інформацією, але остаточне рішення приймає Україна й українське військово-політичне керівництво, безумовно верховний головнокомандувач Володимир Зеленський", - розповів він.

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За словами представника ГУР, про остаточні рішення й плани знає дуже мала кількість людей. Фінальні рішення взагалі приймаються в останній момент,у тому числі й з міркувань безпеки.

Контрнаступ України - які відомості були "злиті"

Нещодавно, видання The New York Times повідомило про "витік" засекречених військових документів, у яких були подробиці щодо оснащення ЗСУ перед майбутнім контрнаступом. Пентагон наразі розслідує обставини цього інциденту.

Наразі відомо, що документи "злили" у Twitter та Telegram. За словами аналітиків, деякі розділи документів, ймовірно, були змінені, оскільки там завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих російських військових. На думку аналітиків, ці може свідчити про кремлівську дезінформацію.

Водночас самі документи не містять конкретних планів бойових дій - як, коли і де Україна має намір почати наступ.

Пізніше радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк написав, що у документах великий обсяг фіктивної інформації.

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