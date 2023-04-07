Плани щодо майбутнього контрнаступу Збройних сил України є надсекретною інформацією, якою володіє вузьке коло людей.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону пояснив, що остаточні рішення ухвалюються у вирішальний момент.
"Це надсекретна інформація, багато партнерів, багато обміну інформацією, але остаточне рішення приймає Україна й українське військово-політичне керівництво, безумовно верховний головнокомандувач Володимир Зеленський", - розповів він.
За словами представника ГУР, про остаточні рішення й плани знає дуже мала кількість людей. Фінальні рішення взагалі приймаються в останній момент,у тому числі й з міркувань безпеки.
Контрнаступ України - які відомості були "злиті"
Нещодавно, видання The New York Times повідомило про "витік" засекречених військових документів, у яких були подробиці щодо оснащення ЗСУ перед майбутнім контрнаступом. Пентагон наразі розслідує обставини цього інциденту.
Наразі відомо, що документи "злили" у Twitter та Telegram. За словами аналітиків, деякі розділи документів, ймовірно, були змінені, оскільки там завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих російських військових. На думку аналітиків, ці може свідчити про кремлівську дезінформацію.
Водночас самі документи не містять конкретних планів бойових дій - як, коли і де Україна має намір почати наступ.
Пізніше радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк написав, що у документах великий обсяг фіктивної інформації.