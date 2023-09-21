За уточненою інформацією, силами ППО загалом збито чотири російські ракети над територією Черкаської області.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті, пошкодивши будівлю готелю. На цю хвилину маємо вже 10 потерпілих, із них – 6 госпіталізовані", - розкрив деталі Табурець.
Він додав, що у решті випадків люди не постраждали, суттєвих руйнацій теж немає. Оперативні групи та всі профільні служби продовжують роботу.
Крім того, як додали в МВС, на місцях влучань продовжують працювати працівники поліції, ДСНС та психологи. Правоохоронці документують воєнний злочин.
"11 осіб, які звернулися за медичною допомогою. На щастя тяжких ушкоджень серед них немає", - йдеться у повідомленні.
"По вулиці Благовісній, 180 розгорнуто два пункти прийому заяв громадян, в яких черкащани можуть подати заяви про пошкоджене майно та з інших питань пов’язаних із влучанням ракети", - повідомив Вячеслав Гурін, начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області.
Ракетний удар по Україні 21 вересня
Перед ранком окупанти здійснили масований ракетний удар по Україні. Спочатку ППО спрацювала у Черкаській області, потім - в Київській. Пізніше стало відомо, що уламки ракети впали в центрі Черкас на будівлю готелю. З-під завалів рятувальники дістали одну людину.