Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в центрі міста, зруйнувавши будівлю готелю.

За уточненою інформацією, силами ППО загалом збито чотири російські ракети над територією Черкаської області.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті, пошкодивши будівлю готелю. На цю хвилину маємо вже 10 потерпілих, із них – 6 госпіталізовані", - розкрив деталі Табурець.

Він додав, що у решті випадків люди не постраждали, суттєвих руйнацій теж немає. Оперативні групи та всі профільні служби продовжують роботу.

Крім того, як додали в МВС, на місцях влучань продовжують працювати працівники поліції, ДСНС та психологи. Правоохоронці документують воєнний злочин.

"11 осіб, які звернулися за медичною допомогою. На щастя тяжких ушкоджень серед них немає", - йдеться у повідомленні.

"По вулиці Благовісній, 180 розгорнуто два пункти прийому заяв громадян, в яких черкащани можуть подати заяви про пошкоджене майно та з інших питань пов’язаних із влучанням ракети", - повідомив Вячеслав Гурін, начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області.

Ракетний удар по Україні 21 вересня

Перед ранком окупанти здійснили масований ракетний удар по Україні. Спочатку ППО спрацювала у Черкаській області, потім - в Київській. Пізніше стало відомо, що уламки ракети впали в центрі Черкас на будівлю готелю. З-під завалів рятувальники дістали одну людину.

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