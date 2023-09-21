У Черкасах рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки.

В Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також сталося загорання торгівельних павільйонів на ринку.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС. "Станом на 9:30, попередньо, постраждало 9 осіб та 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано одну особу", - уточнюється в повідомленні.

В ДСНС додали, що пожежу торгівельних павільйонів ліквідовано на площі 750 кв.м. Продовжується гасіння незначних осередків під завалами готелю.

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Як додав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, триває розбір завалів на місці падіння уламків російської ракети. За його даними стан двох потерпілих важкий. "Медики надають усю необхідну допомогу", - уточнив він.

Удар по Черкасах

Під ранок в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу, яка затягнулась майже на дві години. Близько 05:00 протиповітряна оборона працювала в Черкаській області. Пізніше стало відомо, що уламки ракети впали у центральній частині міста.

Крім цього, падіння уламків зафіксовано в Києві та Київській області. Також були "прильоти" у Харкові, Рівному та у Львівській області.

Наразі відомо, що в Києві внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед яких одна дитина. А в Київській області троє поранених.

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