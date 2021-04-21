При цьому він вважає, що Україна не готова вести сучасну війну.

Глава "Комуністичної партії РФ", депутат російської Держдуми Геннадій Зюганов виступив за відкрите введення російських військ на Донбас.

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Таку заяву він зробив в інтерв'ю "НСН", коментуючи припущення депутата Закзборів Санкт-Петербурга Бориса Вишневського, що на екстреному засіданні Ради Федерації 23 квітня може бути санкціоноване введення російських військ на Донбас.

«Я б давно на місці Верховного Головнокомандувача офіційно заявив, що ми будемо захищати свій мир, свою Батьківщину, свою мову. Визнати Донецьку і Луганську Республіку – це воля наших співвітчизників. Треба офіційно заявити, що ми їх визнаємо і будемо їх захищати, включаючи і військові засоби», - висловився Зюганов.

Водночас він назвав "божевільними" тих, хто готовий розгорнути на Донбасі масштабну війну.

"Це божевільні люди. Україна не в змозі вести сучасну війну, їй нічим її вести. Армія на Україні зараз гірше в 10 разів, ніж в 1990-і роки. Всі їх установки можуть бути розстріляні без заходу на територію України. Ті, хто збираються віддавати такі накази, не просто злочинці, вони вбивці справжнісінькі», - заявив Зюганов.

При цьому, на його думку, Росія показала, в тому числі і в Сирії, що може вести сучасну війну.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

У Пентагоні 20 квітня заявили, що Росія зосередила поблизу кордону з Україною більше військ, ніж у 2014 році.

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Автор: Дмитро Захаров