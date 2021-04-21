Глава "Комуністичної партії РФ", депутат російської Держдуми Геннадій Зюганов виступив за відкрите введення російських військ на Донбас.
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Таку заяву він зробив в інтерв'ю "НСН", коментуючи припущення депутата Закзборів Санкт-Петербурга Бориса Вишневського, що на екстреному засіданні Ради Федерації 23 квітня може бути санкціоноване введення російських військ на Донбас.
«Я б давно на місці Верховного Головнокомандувача офіційно заявив, що ми будемо захищати свій мир, свою Батьківщину, свою мову. Визнати Донецьку і Луганську Республіку – це воля наших співвітчизників. Треба офіційно заявити, що ми їх визнаємо і будемо їх захищати, включаючи і військові засоби», - висловився Зюганов.
Водночас він назвав "божевільними" тих, хто готовий розгорнути на Донбасі масштабну війну.
"Це божевільні люди. Україна не в змозі вести сучасну війну, їй нічим її вести. Армія на Україні зараз гірше в 10 разів, ніж в 1990-і роки. Всі їх установки можуть бути розстріляні без заходу на територію України. Ті, хто збираються віддавати такі накази, не просто злочинці, вони вбивці справжнісінькі», - заявив Зюганов.
При цьому, на його думку, Росія показала, в тому числі і в Сирії, що може вести сучасну війну.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.
- У Пентагоні 20 квітня заявили, що Росія зосередила поблизу кордону з Україною більше військ, ніж у 2014 році.
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