На Чернігівщині жителі міста Семенівка замінили вказівники населених пунктів, побажавши окупантам "горіти в пеклі".
Про це повідомив міський голова Семенівки Сергій Деденко.
"Ми продовжуємо працювати 24 години на добу. Формуємо резерв пального та продуктів харчування. У громаді демонтовані вказівні знаки. В комендантську годину патрулюємо місто, бажаючих працювати в громадському формуванні все більше і більше. Припинені поодинокі випадки мародерства. В разі руху колон ворога не виходьте на вулицю", - дав вказівки керівник міста.
Також він оприлюднив фото з написом на вказівнику "Русские фашисты, будьте прокляты. Горите в аду!".
Як повідомляв УНІАН, "Укравтодор" закликав усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу, щоб дезорієнтувати російських нападників.
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