Зранку ситуація на Донбасі суттєво загострилася через численні провокації бойовиків.

Ситуація на Донбасі сьогодні зранку значно ускладнилася через підступні дії проросійських бойовиків, які обстріляли серед іншого дитячий садок у Станиці Луганській.

Про поточну ситуацію на лінії фронту розповів в ефірі телеканалу "Рада" офіцер ЗСУ Юрій Кочевенко.

За його словами, внаслідок обстрілу отримали контузії три жінки. Українські військові провели евакуацію населення після того, як ворог відкрив вогонь.

"Збройні сили знаходяться в максимальній бойовій готовності, але на провокації поки не відповідають", - повідомив він.

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Боєць звернув увагу, що ворог навпаки звинувачує в провокаціях ЗСУ. Він також повідомив, що бойовики сьогодні почали активно провокувати українських захисників. Втрат у лавах ЗСУ, за його словами, наразі немає.

"Можу вас запевнити, що ЗСУ укомплектовані і забезпечені повністю боєкомплектом, пальним, бойовий дух солдат готовий. А після цього випадку з дитячим садочком, повірте, наші військові готові зубами рвати цю мерзоту, яка стріляє по дітях. То ж ми готові виконати будь-які поставлені державою бойові завдання", - запевнив він.

Нове загострення на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська сьогодні, 17 лютого, з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли селище Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілу пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина селища залишилася без електропостачання.

Загалом з опівночі окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного військовослужбовця Збройних сил України.

За даними кореспондента УНІАН, порушення "тиші" російськими окупантами спостерігається одночасно по всій лінії фронту.

Натомість пропагандистські російські ЗМІ активно поширюють фейки про нібито "обстріли української армії". Водночас ескалацію на Луганщині почали контрольовані Росією бойовики так званої "ЛНР".