Росіяни нібито проводять навчання у Чорному та Азовському морях.

Росія сьогодні скасувала заплановане перекриття Азовського моря, про яке стало відомо напередодні.

Про це повідомив у Facebook головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

За його даними, 10 лютого о 16:43 Управління навігації та океанографії Міноборони РФ повідомило про скасування перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки. Клименко додав, що Україна зусиллями експертів, військових, дипломатів, представників влади та бізнесу змогла створити безпрецедентний тиск через виниклу проблему.

Експерт допустив, що на рішення росіян могла вплинути очільниця британського МЗС Елізабет Трасс, яка перебуває з візитом у Москві.

Він також не виключив інші варіанти. "РФ готує якусь нову підлість", - допускає Клименко.

Журналіст уточнив, що стосовно Чорного моря змін щодо "блокади" немає - вочевидь, вона триватиме.

Блокування Росією Чорного і Азовського морів

9 лютого головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко оприлюднив у Facebook карту перекриття районів Чорного та Азовського морів на час проведення ракетних та артилерійських навчань ВМФ РФ, що триватимуть у лютому. За його даними, через перекриття жодних коридорів для проходження торговельних суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було.

10 лютого МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням РФ про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

У ВМС України заявили про готовність до розвитку будь-яких сценаріїв, провокацій ворога й подальшого захисту країни з морського напрямку.

Тема "морської блокади" стане однією з головних під час засідання РНБО в Харкові 11 лютого.