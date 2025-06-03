Росія атакувала термінал 'Нової пошти' на Харківщині (фото)

Компанія вже зв’язується з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок атаки, щодо компенсації.

Внаслідок російської атаки "шахедами" зруйновано частину сортувального терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти" у своєму Telegram-каналі.

"Ніхто з наших колег не постраждав. Пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія вже зв’язується з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації.

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Нова пошта - останні новини

9 травня "Нова пошта" вимушено закрила своє останнє відділення, яке продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області. Зазначалося, що попри постійні російські обстріли у відділенні працювали дві людини. У компанії додали, що "Нова пошта" відновить роботу в Костянтинівці, щойно це буде можливо.

4 травня російський ударний дрон влучив у депо "Нової пошти" в Ізюмі в Харківській області. Тоді внаслідок влучання спалахнула пожежа. Депо та відділення пошти було зруйновано.

Раніше, у березні, через масований дроновий удар російської армії по Одесі та передмістю, було знищено одне з відділень "Нової пошти". Тоді на попіл перетворилося понад 600 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 мільйон гривень. Компанія пообіцяла клієнтам компенсувати втрату відправлень.

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