Наголошується, що продовження її бомбардування та обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" у Харкові знову потрапила під обстріли окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної інспекції ядерного регулювання України у Facebook.

"За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ) 28.03.2022 року приблизно о 14:00 ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли. В результаті чергового акту ядерного тероризму з боку РФ будівлі та інфраструктура, які розташовані на території ННЦ ХФТІ (у тому числі ЯПУ "Джерело нейтронів"), зазнали серйозних пошкоджень", - наголошується в дописі.

Зауважується, що детально оцінити масштаби пошкоджень та їх вплив на ядерну та радіаційну безпеку наразі неможливо через інтенсивні бойові дії, які не припиняються в районі розташування цієї ядерної установки.

"В черговий раз звертаємо увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - підкреслили в ДІЯРУ.

Нагадаємо, попереднього разу ця ядерна установка потрапила під обстріли 26 березня.

Вперше російські окупанти обстріляли з "Градів" територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", де розташована дослідна ядерна установка"Джерело нейтронів" 6 березня.

А увечері 10 березня російські військові знову здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки "Джерело нейтронів".

Вас також можуть зацікавити новини: