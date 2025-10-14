За даними Axios, під час зустрічі лідери обговорять, яку зброю слід постачати Україні.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що п'ятницю, 17 жовтня, відбудеться його зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One Трампа запитали, чи буде він приймати Зеленського в Білому домі цієї п'ятниці, і він відповів ствердно.

"Я думаю, що так. Так", - сказав він

При цьому видання Axios, посилаючись на два джерела, знайомі з планами зустрічі, пише, що під час зустрічі лідери обговорять, яку зброю слід постачати Україні, зокрема, можливості відправки Україні далекобійних ракет "Томагавк".

"Є певні питання, які неможливо обговорювати телефоном", - сказало одне з джерел.

Офіційний представник Білого дому також підтвердив виданню, що зустріч відбудеться.

Раніше Зеленський також підтвердив, що цього тижня вирушить до Вашингтона для проведення зустрічі з Трампом.

"Головна тема - протиповітряна оборона", - підкреслив він.

ЗМІ повідомляли, що під час телефонної розмови 11 жовтня Зеленський і Трамп обговорювали постачання Tomahawk в Україну. Однак джерела не повідомили, чи було ухвалено остаточне рішення.

Раніше Трамп не виключив можливості передачі Україні крилатих ракет "Томагавк", якщо Росія продовжуватиме війну. Також він сказав, що, можливо, спочатку обговорить це питання з російським диктатором Володимиром Путіним.

