Він підкреслив, що у цієї людини хороші стосунки з Путіним.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що, на його думку, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган міг би допомогти в завершенні війни в Україні. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

Трамп наголосив, що Ердоган має перевагу завдяки гарним стосункам із російським лідером Володимиром Путіним.

"Так, Ердоган може. Його поважає Росія. Щодо України - не можу вам сказати, але Путін його поважає", - сказав Трамп.

Відео дня

Він назвав Ердогана своїм другом, зазначивши, що "ладнає тільки з сильними, а не зі слабкими", і підкреслив, що має з ним добрі стосунки.

"Знаєте, коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, що часто трапляється, вони дзвонять мені і просять переговорити з ним. І я жодного разу не зазнав невдачі - все вирішується буквально миттєво", - сказав глава держави.

Трамп і війна в Україні

Раніше Трамп натякнув, що після укладення мирної угоди щодо Гази він збирається врегулювати війну в Україні.

"Ми повинні розібратися з Росією. Якщо ти не проти, Стіве (спецпосланець президента США Стів Віткофф - УНІАН), нам варто сфокусуватися на Росії. Ми розберемося", - сказав президент США.

Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає передачу Україні ракети Tomahawk. За його словами, якщо війна в Україні не буде врегульована, то Вашингтон відправить ці ракети.

Водночас він сказав, що такий крок призведе до ще більшої ескалації війни. Він додав, що, можливо, спочатку обговорить це питання з російським диктатором Володимиром Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини: