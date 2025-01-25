Під ударами окупантів були три райони Харкова.

У суботу, 25 січня, росіяни завдали кількох ударів безпілотниками по різних районах Харкова. Троє людей постраждали, повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, ворог вдарив по Холодногірському, Київському, Шевченківському районах. Через удари почалися проблеми з електро- та водопостачанням у місті, зазначив мер. За останньою інформацією, водопостачання вже відновили.

Внаслідок удару по Холодногірському району поранення тримали дві жінки та чоловік, їм надано медичну допомогу на місці, розповів міський голова.

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По Шевченківському району ворог вдарив БПЛА "Молнія". За попередньою інформацією, яку оприлюднив Терехов, постраждали сім авто. На місці "прильоту" сталася пожежа.

У Шевченківському районі ворожий БПЛА вдарив у парковку поблизу багатоповерхового житлового будинку. Терехов зазначив:

"Пошкоджено фасад будинку, вибиті шибки. Постраждали кілька авто. Інформація про поранених чи загиблих наразі відсутня".

Обстріли України: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, уночі 25 січня російські окупанти атакували Київську і Черкаську області ударними БПЛА.

На Київщині пошкоджені 9-поверховий будинок та виробниче приміщення. У Вишневому зруйновано балкони житлового будинку з 5-го по 9-й поверхи.

На Черкащині під прицілом була критична інфраструктура. Було знеструмлено частину абонентів в обласному центрі.

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