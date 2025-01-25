В даний час у частині міста Черкаси немає електроенергії. У Вишневому на Київщині через ворожу атаку зруйновано балкони багатоповерхівки.

Вночі російські окупанти атакували Черкаську область ударними БПЛА. Ціллю ворога була критична інфраструктура.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Цієї ночі ворог атакував Черкащину ударними дронами. Під прицілом була критична інфраструктура", - зазначив він.

Чиновник деталізував, що в даний час наслідки удару уточнюються, але вже зараз відомо, що знеструмлено частину абонентів у обласному центрі.

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"Усі служби працюють. Більше інформації - згодом", - зазначив Табурець.

Крім того, за даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки безпілотників на Київщині пошкоджено 9-поверховий будинок та виробниче приміщення.

"У Вишневому... зруйновано балкони житлового будинку з 5-го по 9-й поверхи. Надзвичайники врятували трьох осіб з 5 -го поверху та двох з 7-го поверху будівлі, з них - двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що внаслідок атаки російських дронів загорілася будівля виробничого приміщення у Фастівському районі. "Ліквідовано пожежу на площі 600 м.кв. Обійшлося без жерт та постраждалих", - уточнили рятувальники.

Атаки ворожих дронів на Україну

Окупанти майже щоночі атакують територію України дронами. Так, рано вранці 18 січня Росія вдарила по Києву балістичними ракетами, внаслідок чого загинули троє людей - двоє чоловіків 43-х і 25-ти років, і 41-річна жінка. Ще троє людей постраждали.

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