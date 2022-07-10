Ворог постійно атакує позиції підрозділів Збройних сил України, однак зазнає втрат і відступає на раніше зайняті позиції.

Лінія фронту на території Харківської області не змінилася.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Лінія фронту не змінилася, ворог не захопив жодного метру нової території. Навпаки, наші Збройні сили намагаються і надалі звільняти наші населені пункти", - зазначив він.

За словами Синєгубова, активні бойові дії тривають на півночі, на північно-сході, на Ізюмському напрямку, де ворог постійно атакує позиції українських військ, намагається їх проривати, однак несе втрати і відступає на раніше зайняті позиції, при цьому зазнає втрат у живій силі і броньованій техніці.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ станом на сьогоднішній ранок, на Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування українських військ. Здійснює обстріли з артилерії.

Раніше повідомлялося, що на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну стало очевидно, що РФ планує анексувати Харківську область.

Вас також можуть зацікавити новини: