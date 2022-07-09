Зокрема, в окупантів поменшало плавучих бронетранспортерів МТЛБ й танків.

На Харківському напрямку артилерія ЗСУ перетворила на металолом декілька одиниць військової техніки противника.

Відео філігранної роботи військових опублікували в телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що артилеристи вогнем з непрямої наводки знищили плавучий бронетранспортер МТЛБ, ворожий танк й вантажівку "КамАЗ" з боєприпасами.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ від 9 липня повідомляється, що на Харківському напрямку тривають спроби ворога наблизитися до міста. Штурмовими діями противник намагався просунутись у напрямку Кочубеївка - Дементіївка. Українські воїни відкинули окупантів на раніше зайняті позиції.

Зауважимо, що наразі тимчасово окупованою залишається лише 30% території Харківської області. За словами голови Харківської ОВА, новітнє озброєння, яке постачається в Україну і б’є на суттєві відстані, вже вплинуло на перебіг подій на Харківському напрямку.

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