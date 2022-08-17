Жодна з наданих Штатами далекобійних установок HIMARS не втрачена у боях з російськими окупантами.
Про це в інтерв’ю Голос Америки повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Абсолютно відповідально можу сказати, що жодного HIMARS не втрачено. Тому, коли ви читаєте російські ЗМІ, що солдат Іванов з "Калашниковим" увірвався і побачив вантажівку, (а потім) знищив автоматом одночасно 20 HIMARS, можете просто посміятися. Це дурня, така пропаганда", - відповів він.
16 серпня глава російського МО Сергій Шойгу вчергове прозвітував про нібито знищення американських РСЗВ.
За словами Шойгу, реактивні системи залпового вогню HIMARS і далекобійні гаубиці "перемелюються у боях" і "суттєвого впливу на ситуацію не мають".
До цього російський міністр щонайменше кілька разів заявляв про "демілітаризацію" HIMARS, і щоразу Україна та США цю інформацію спростовували.
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