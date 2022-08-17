16 серпня глава російського МО Шойгу вчергове прозвітував про нібито знищення американських РСЗВ.

Жодна з наданих Штатами далекобійних установок HIMARS не втрачена у боях з російськими окупантами.

Про це в інтерв’ю Голос Америки повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Абсолютно відповідально можу сказати, що жодного HIMARS не втрачено. Тому, коли ви читаєте російські ЗМІ, що солдат Іванов з "Калашниковим" увірвався і побачив вантажівку, (а потім) знищив автоматом одночасно 20 HIMARS, можете просто посміятися. Це дурня, така пропаганда", - відповів він.

16 серпня глава російського МО Сергій Шойгу вчергове прозвітував про нібито знищення американських РСЗВ.

За словами Шойгу, реактивні системи залпового вогню HIMARS і далекобійні гаубиці "перемелюються у боях" і "суттєвого впливу на ситуацію не мають".

До цього російський міністр щонайменше кілька разів заявляв про "демілітаризацію" HIMARS, і щоразу Україна та США цю інформацію спростовували.

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