На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.

Російські війська намагаються йти у наступ на різних напрямках на Донбасі, українські військові тримають оборону.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бражківка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка. Провів дистанційне мінування місцевості поблизу Довгенького. В районі Богородичного намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському напрямках противник намагається покращити тактичне положення військ.

На Краматорському зафіксовано артилерійські обстріли біля Миколаївки, Слов’янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дарʼївки, Григорівки та Званівки. Ворог вів повітряну розвідку в районі Краматорська. Біля Спірного окупанти вирішили сходити в наступ, зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцевого, Білогорівки та Майорська. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара. Вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. В районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку, із танків та артилерії різних типів, обстріляно території поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського.

Ворог завдавав авіаударів в районах Мар’їнки, Красногорівки та Ясинуватої. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Красногорівки та Опитного. Намагається вести штурмові дії у районі Опитного, бої тривають.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що на Донбасі продовжуються жорстокі бої. Зокрема, найгарячіші точки фронту на цьому напрямку - без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут, увесь відповідний напрямок.

Як зазначали у звіті ISW, окупанти намагаються відвернути українські сили від контратак на півдні, атакуючи райони Бахмута і Сіверська в Донецькій області.

Проте, радника глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що нинішні темпи просування російських військ в Донецькій області не дозволять взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста.

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