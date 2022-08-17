Ворог веде наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки.

У Харківській області триває наступ окупантів, йдуть бої.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог, з метою корегування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони, продовжує активно вести розвідку БпЛА. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївка та ще вісімнадцяти населених пунктів.

"Завдав авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового. Веде наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки, бої тривають. Окупанти дистанційно мінують місцевість – цього разу біля Леб’яжого", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. З території республіки білорусь, російський літак Су-34 завдав удару по інфраструктурних об’єктах на території Житомирській області. Зберігається загроза подальших ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник ворог не припиняє обстріли із ствольної артилерії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Раніше стало відомо, що 16 серпня у Харкові пролунала серія потужних вибухів під час повітряної тривоги. Росіяни вдарили по п'яти з дев'яти районів міста.

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