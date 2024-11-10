Водночас вона заявила про проблему виловлювання чоловіків на вулицях.

Методи мобілізації в Україні є зажорсткими. Таку думку в інтерв'ю "Армія TV" висловила військовослужбовиця ЗСУ з позивним "Ксена" Оксана Рубаняк.

"Можливо методи, які зараз застосовуються – виловлювання людей на кожному кроці – зажорсткі. І, на жаль, не пророблені інші варіанти рекрутингу. Людям не пояснюють, які є спеціальності та професії в ЗСУ. Мені, наприклад, інколи не вистачає людей, які будуть працювати з технікою, ноутбуками. Будуть сидіти й просто працювати, вони не поїдуть на нуль", – сказала "Ксена".

Вона також розповіла, як ставиться до чоловіків в Україні, які не мобілізувалися до лав ЗСУ: "Ті, які не допомагають – це зневага. Ті, які допомагають, але не служать – я знаю багатьох людей, які зробили набагато більше, ніж деякі військовослужбовці, будучи в ЗСУ. Адже не всі військові святі й не всі військові – військові".

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Мобілізація в Україні: важливі новини

Напередодні в додатку "Резерв+" з'явилася функція отримання відстрочки від мобілізації. Наразі це можуть зробити люди з інвалідністю та здобувачі послідовної освіти.

На думку нардепки Соломії Бобровської, "бусифікація" чоловіків на вулиці заважає процесу рекрутингу та мобілізації в Україні. За її словами, темпи мобілізації в країні почали зменшуватися після літа.

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