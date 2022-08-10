У тимчасово окупованій Новоолексіївці згоріли ангар і техніка російських окупантів. Українське командування іронічно натякнуло, що це робота ЗСУ.
Відповідна інформація була опублікована в офіційному Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".
"Окупанти продовжують тотальне нехтування заходами безпеки і курінням в невизначених місцях. На цей раз в окупованій Новоолексіївці Херсонської області теж хтось невдало покурив. Як наслідок, згоріли ангар і техніка", — повідомили в Стратегічному командуванні ЗСУ.
На фото, які прикріпили до посту, видно зруйновані машини і залишки боєприпасів. Судячи з іронічного тону повідомлення, удар по ворогу в Новоолексіївці завдали ЗСУ. Або ж сталася диверсія, організована українськими захисниками.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, вчора, 10 серпня, було нанесено удари по аеродрому в Новофедорівці на території Криму. Українська сторона заперечує своє причастя до вибухів, хоч і задоволена результатом. Внаслідок атаки знищено дев'ять ворожих літаків, про що розповіли у Командуванні ПС ЗСУ.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.