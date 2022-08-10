Найімовірніше, удари по ворожому об'єкту здійснили ЗСУ.

У тимчасово окупованій Новоолексіївці згоріли ангар і техніка російських окупантів. Українське командування іронічно натякнуло, що це робота ЗСУ.

Відповідна інформація була опублікована в офіційному Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".

"Окупанти продовжують тотальне нехтування заходами безпеки і курінням в невизначених місцях. На цей раз в окупованій Новоолексіївці Херсонської області теж хтось невдало покурив. Як наслідок, згоріли ангар і техніка", — повідомили в Стратегічному командуванні ЗСУ.

На фото, які прикріпили до посту, видно зруйновані машини і залишки боєприпасів. Судячи з іронічного тону повідомлення, удар по ворогу в Новоолексіївці завдали ЗСУ. Або ж сталася диверсія, організована українськими захисниками.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, вчора, 10 серпня, було нанесено удари по аеродрому в Новофедорівці на території Криму. Українська сторона заперечує своє причастя до вибухів, хоч і задоволена результатом. Внаслідок атаки знищено дев'ять ворожих літаків, про що розповіли у Командуванні ПС ЗСУ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: