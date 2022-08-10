Супротивники за день втратили багато літаків, поділилися у ЗСУ.

У тимчасово захопленому Російською Федерацією Криму у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи на військовому аеродромі "Саки", і було знищено багато ворожих літаків.

На півострові ліквідовано дев'ять літаків супротивника, повідомило у Facebook Командування Повітряних Сил Збройних сил України.

"Саки! Мінус дев'ять літаків окупантів", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, в Криму 9 серпня на військовій авіабазі в Новофедорівці прогриміли потужні вибухи. Очевидці розповіли, що горіла злітна смуга військового аеродрому та склади з боєприпасами. Люди почали в паніці залишати Новофедорівку і півострів.

За відомостями ЗМІ, що в результаті вибухів загинула одна людина, і є сім постраждалих.

У Міноборони РФ стверджували, що причина вибухів у Криму - детонація боєприпасів. В українському оборонному відомстві зазначали, що не можуть встановити причину загоряння, проте в черговий раз порадили супротивникам дотримуватися правил протипожежної безпеки.

Варто зазначити, що в Криму вибухи сталися на ворожій авіабазі, з якою літаки противника в ході повномасштабної війни з Україною, яка розпочалася 24 лютого, літали бомбити Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області.

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