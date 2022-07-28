У 2020 році ООН, яка не продовжила ембарго на продаж і купівлю зброї Іраном, фактично усунула серйозну юридичну перешкоду для Тегерана, щоб експортувати свої безпілотники.

Іран, попри санкції, домігся стійкого прогресу в розробці та виробництві військових безпілотників, активізувавши їхню передачу терористичним режимам.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

За словами оборонного аналітика та експерта з безпілотників з Єрусалиму Сета Францмана, іранські БПЛА коштують менше, ніж інші моделі на ринку, але вдосконалюються і довели свою цінність на полях битв по всьому Близькому Сходу.

Виробництво дронів дуже турбує США та Ізраїль, останній націлився на заводи з БПЛА.

Зараз іранські безпілотники все ще знаходяться "на узбіччі світового ринку", їх купують країни з низьким рівнем доходу або підсанкційні режими.

Також Іран має сильних конкурентів, зокрема Bayraktar Туреччини.

У 2020 році ООН, яка не продовжила ембарго на продаж і купівлю зброї Іраном, фактично усунула серйозну юридичну перешкоду для Тегерана, щоб експортувати свої безпілотники та закріпити за собою статус глобальний гравець в області безпілотних технологій.

Перші ознаки того, що Іран отримує вигоду зі скасування ембарго і нарощування експорту безпілотників, з'явилися в серпні 2020 року під час конфлікту в Ефіопії. Тоді помітили Mohajer-6, озброєний ракетами класу "повітря-земля".

Західні дипломати підтвердили The New York Times отримання Ефіопією іранських безпілотників, а пізніше це було публічно визнано Міністерством фінансів США в жовтні минулого року, коли вони ввели нові санкції проти іранської програми безпілотників.

У лютому міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що Іранський Mohajer-6 — та ж модель безпілотника, яку бачили в Ефіопії — тепер також продається Венесуелі. Він звернув увагу на кадри від листопада 2020 року, на яких президент країни Ніколас Мадуро стоїть поруч з моделлю дрона під час виступу в авіаційному ангарі.

За даними Міністерства оборони Венесуели й офіційних осіб США, Венесуела почала закуповувати комплекти для виготовлення більш раннього іранського безпілотника Mohajer-2 ще у 2007 році, коли щодо Ірану було введено ембарго ООН на поставку зброї. Вони призначалися для складання венесуельською державною збройовою компанією CAVIM, яка потрапила під санкції США у 2013 році за торгівлю через порушення закону про нерозповсюдження ядерної зброї в Ірані, Північній Кореї та Сирії.

У липні цього року Мадуро продемонстрував озброєні іранські бойові безпілотники, побудовані з використанням складальних комплектів Mohajer-2. У лютому Ізраїль звинуватив Іран у постачанні Венесуелі високоточних ракет для використання в безпілотниках.

Іран також постачав безпілотники в Судан, згідно з військовими аналітиками, супутниковим знімкам і фотоаналізу уламків безпілотника, хоча на Хартум також поширюється ембарго ООН на поставки зброї. У 2008 році, коли миротворці ООН зробили запит щодо бойових безпілотників, які, як вони бачили в Судані, їм сказали, що це версія іранського Ababil-3.

Іран має як політичні, так і фінансові стимули продавати безпілотники таким країнам, а також постачати їх маріонетковим "урядам" в рамках своєї регіональної політики на Близькому Сході. Продажі дозволяють Тегерану налагоджувати міжнародні зв'язки всупереч спробам Заходу ізолювати його і забезпечують додаткове джерело доходу поряд з нафтою, що продається з порушеннями санкцій.

У травні головнокомандувач збройними силами Ірану, генерал Мохаммад Багері відвідав Таджикистан, щоб відкрити завод з виробництва безпілотників Ababil-2.

Це перший завод з виробництва безпілотних літальних апаратів, побудований Іраном за кордоном, і іранські ЗМІ широко висвітлювали цю подію, назвавши його важливою віхою у вітчизняній програмі розробки зброї та ознакою того, що Іран став реальним гравцем на ринку безпілотників.

Інформаційне агентство Tasnim, пов'язане з Революційною гвардією, повідомило, що Іран "поглиблює свій стратегічний вплив на сході", експортуючи безпілотники. Офіційна газета уряду Ірану писала, що "успішний досвід іранської зброї на Близькому Сході й в Ефіопії призвів до того, що Іран став великим експортером зброї в регіоні та на міжнародному рівні".

За даними представників розвідки, іранські безпілотники використовувалися в ході численних атак проти Ізраїлю, а також в Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Ємені та, в жовтні 2020-го, проти американської бази в Сирії. Країни по всьому світу почали звертати на це увагу.

"Вони створили цей життєздатний потенціал безпілотників, тому не дивно, що інші країни зацікавлені в отриманні таких технологій", — сказав військовий аналітик і науковий співробітник Вашингтонського інституту, що спеціалізується на оборонній промисловості Ірану, Фарзін Надімі.

У квітні західні ЗМІ писали, що Росія отримує боєприпаси й військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж з контрабанди зброї.

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