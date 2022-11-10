Наразі працює окрема система проти "Шахідів" та окрема проти ракет.

На Одещині фахівці протиповітряної оборони розробили особливу систему боротьби проти іранських дронів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив засновник спільноти "Повітряна Тривога", підполковник Національної гвардії Сергій Судець. За його словами, коли Росія почала використовувати проти України іранські дрони-камікадзе, це стало великим випробуванням для військових.

Судець пояснив, що рух бойового дрона здійснюється за запланованою траєкторією, змінити яку неможливо.

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"Ми можемо тільки спостерігати та сповіщати. В перші дні (використовування РФ дронів – УНІАН) було дуже важко, були прильоти… Але наші фахівці розробили цілу систему, щоб протистояти цьому новому для нас типу зброї. Наразі працює окрема система проти "Шахідів" і окрема проти ракет", - розповів спеціаліст.

Судець вважає, що на Одещині – найкращі в Україні фахівці ППО, яким вдалося впоратися на даному етапі з такими викликами як дрони-камікадзе. Зокрема, максимальний захід на Одещину таких дронів складав 30 одиниць за 2 години, з них одеські зенітники збили 29.

Він також розповів, що сповіщення "Повітряна Тривога" працює в Telegram, його аудиторія наразі складає 105 тис. людей. Коли з’являється сповіщення про повітряну небезпеку, у людей є певний час, щоб пройти до сховища.

"Скільки часу – залежить від типу зброї. Якщо це район Каспію, то є десь до 40 хвилин... Якщо Чорноморський регіон – Крим, літаки з Криму, чи ворожий флот – це ракети "Калібр" – у людей є до 10 хвилин. Ракети типу "Х" летять довше, але вони не високоточні. Трапляються запуски "Іскандерів" з Херсонського напрямку. Там зовсім мало часу. Для військових – мало, а для цивільного населення – ще менше", - зазначив Судець.

Росія використовує іранські дрони

Як повідомляв УНІАН, Росія вже випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе. Більшість безпілотників було збито.

Про продаж БПЛА Росії стало відомо ще у серпні. Іранська влада відкидала звинувачення, навіть після того, як російська армія почала атакувати українські міста цими дронами.

У жовтні з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тисячі дронів-камікадзе.

На початку листопада у міністерстві закордонних справ Ірану сказали, що таки поставили дрони-камікадзе в Росію, але нібито ще до 24 лютого.

Як повідомляв Reuters, Іран погодився передати Росії ракети "земля-земля" та безпілотники.

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