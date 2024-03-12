У Інституті підкреслили, що зростання виробництва російського ОПК не буде стійким у середньостроковій і довгостроковій перспективах.

Російський оборонно-промисловий комплекс (ОПК) зіштовхнеться з нестачею робочої сили, скороченням запасів, у тому числі й через санкції. Через це її спроможності стануть нестійкими у середньо- і довгостроковій перспективах.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що російське військове командування має намір створити "стратегічний резерв" для наступальних операцій навесні-влітку, але не планує оснащувати їх необхідною кількістю озброєння і техніки через виниклі виробничі обмеження російського оборонно-промислового комплексу (ОПК).

За деякими даними, командування росіян озброїть до кінця року лише 27-у мотострілецьку дивізію, яка перебуває в процесі формування на базі існуючої 21-ї мотострілецької бригади Центрального військового округу. Її буде озброєно на 87% і російське військове командування так само озброїть і інші нові з'єднання і частини.

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Крім того, як йдеться у звіті, кілька західних і українських чиновників та аналітиків зазначили, що цифри виробництва танків, про які повідомляє РФ, здебільшого відображають відновлені і модернізовані танки, взяті зі сховищ, а не нове виробництво.

Аналітики підкреслили, що російський ОПК може справлятися з нинішнім темпом окупаційних операцій в Україні, але не зможе повністю забезпечити потенційну наступальну операцію оперативного або стратегічного рівня з використанням ключового резерву живої сили.

Дані про те, що російські військові створюють нові недооснащені частини і з'єднання, збігаються з оцінкою ISW, що Росія надає перевагу кількості живої сили і техніки над якістю військ.

За оцінками ISW, використання російським військовим командуванням поточних змін для введення новостворених і недоукомплектованих формувань у бойові дії в Україні, ймовірно, обмежить ефективність цих підрозділів на полі бою, але цього буде достатньо для підтримання поточного темпу операцій.

При цьому у Інституту підкреслили, що зростання виробництва російського ОПК не буде стійким у середньостроковій і довгостроковій перспективах, оскільки країна й надалі страждатиме від нестачі робочої сили, скорочення запасів озброєння і техніки та нездатності повністю компенсувати військові товари і товари подвійного призначення, які вона більше не може купувати через санкції.

Війна в Україні: новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військам вдалося зупинити російський наступ на Донбасі. При цьому він зазначив, що можливий варіант отримання Москвою нової партії боєприпасів, тоді як Україні не поставлять допомогу, на яку вона розраховує.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що якщо США не нададуть Україні військову допомогу, то вона може зазнати серйозних територіальних втрат.

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