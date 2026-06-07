ISW: У травні Сили оборони звільнили більше територій, ніж змогла захопити Росія

Аналітики фіксують сповільнення російського наступу. За підсумками травня Сили оборони повернули більше територій, ніж окупанти змогли захопити.

Темпи російського наступу продовжують сповільнюватися, а бойова ефективність окупаційних військ знижується. У травні українські Сили оборони повернули під свій контроль більше територій, ніж російська армія змогла захопити. Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

За даними українського видання "Мілітарний", яке посилається на джерела в Силах оборони, протягом травня українські військові звільнили або зачистили від російських підрозділів близько 250 квадратних кілометрів території. Водночас російські війська за цей період змогли захопити лише близько 130 квадратних кілометрів.

Для порівняння, у квітні ситуація була іншою: тоді українські сили повернули контроль над приблизно 80 квадратними кілометрами, тоді як росіяни просунулися на 150–160 квадратних кілометрів.

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В ISW наголошують, що різні джерела використовують різні методики підрахунку змін на фронті, тому цифри можуть відрізнятися. Однак загальна тенденція залишається однаковою – російський наступ втрачає темп, а українські сили демонструють дедалі кращі результати.

За власними оцінками ISW, у травні російські війська захопили або проникли на територію площею близько 40 квадратних кілометрів. Водночас вони втратили контроль над приблизно 280 квадратними кілометрами.

У квітні, за підрахунками американських аналітиків, російська армія просунулася на 28 квадратних кілометрів, але втратила контроль над 116 квадратними кілометрами.

Війна дронів змінює поле бою

В ISW зазначають, що сучасна ситуація на фронті значно ускладнює точне визначення територіальних здобутків сторін. Лінія бойового зіткнення часто має нечіткі межі, а так звана "зона ураження" безпілотників постійно розширюється.

Через це різні аналітичні центри можуть по-різному оцінювати контроль над окремими ділянками місцевості. Проте незалежно від методики підрахунку, більшість джерел доходять схожого висновку: ефективність російських наступальних дій знижується, тоді як українські сили поступово покращують свої позиції.

Росіяни переходять до оборони

Про зміну ситуації на окремих напрямках свідчать і дані українських військових. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що на окремих ділянках Олександрівського напрямку українські підрозділи ведуть активні наступальні дії та поступово повертають раніше втрачені позиції.

За його словами, на півдні росіяни провалили дедлайни щодо захоплення населених пунктів, але зараз перед ворогом поставлені нові терміни для захоплення української території на півдні - зросла активізація окупантів.

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