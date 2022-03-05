Японська тютюнова компанія JTI Group не зупинятиме постачання й виробництво своїх виробів на території Росії, попри розв'язану нею війну на території України.
Про це пише Forbes.
Працівники українського підрозділу JTI звернулися у головний офіс компанії з вимогою зупинити продаж сигарет у Росію.
Водночас директор зі звʼязків з громадськістю Фемі Намфуа підкреслив, що JTI Group є політично нейтральною і не втручається у геополітичні питання.
"Це один із наріжних каменів нашого Кодексу поведінки", – пише він.
JTI – один з найбільших в Росії виробників тютюнових виробів із часткою ринку близько 30%. Компанія працює під відомими брендами Winston, Camel, LD, Sobranie тощо.
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