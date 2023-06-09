"Цезар" зазначив, що його побратимів налякати ніхто не зможе.

Влада Російської Федерації перекидає в Бєлгородську область в основному мобілізованих. Бійці легіону "Свобода Росії" також помітили кадрових військових, але запевнили, що їх немає ким налякати.

"Нас налякати нічим. Тік-токери кадирівці нас не налякають, вагнерів ми півроку успішно утилізували під Бахмутом. Нам нема кого боятися, тим більше на своїй землі", - заявив представник легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що його бійці готові до зустрічі, якщо "кадировці" все ж з'являться в Білгородській області.

Відео дня

"Є дуже великі сумніви, що вони (кадировці – УНІАН) там з'являться в принципі. За рік з гаком війни всі прекрасно бачили, що від слів Кадирова про Київ за три дні до якихось реальних успіхів величезна прірва. Він береже етнічних чеченців для майбутнього переділу влади. Ті підрозділи, які підпорядковуються Кадирову, вони на 90% складаються з росіян і представників інших етнічних груп Росії. Тільки 10% там чеченці. Він прекрасно бачить підсумки цієї "спецоперації", як і Пригожин, дивиться в майбутнє на переділ влади в Росії", - підсумував "Цезар".

Бої в Бєлгородській ообласті РФ - що заявив Кадиров

Ватажок Чечні Рамзан Кадиров запропонував відправити в Бєлгородську область чеченські підрозділи. За його словами, його бійці здатні "ліквідувати бандгрупу без наслідків для мирного населення та інфраструктури".

Він сказав, що зараз кількість чеченських бійців в батальйонах і полках силових і військових структур перевищує 70 тисяч осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: