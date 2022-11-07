Сергій Грабський схиляється до думки, що повідомлення про підрив ГЕС – це "страшилка" і психологічна атака.

В разі підриву окупантами Каховської гідроелектростанції постраждає в першу чергу Крим, а також позиції ворога.

Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання, чи можуть росіяни піти на руйнування Каховської ГЕС для того, щоб втримати Херсон?

"З точки зору здорового глузду, вони не мають цього робити. Адже в першу чергу від вибуху на Каховській ГЕС постраждає Крим, який залишиться без води. І постраждають ті підрозділи і лінії оборони, які противник будує саме на лівому березі (р. Дніпро - УНІАН). Але, розуміючи з ким ми маємо справу, остаточно не можна відкидати такої версії", - сказав він.

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Грабський схиляється більше до думки, що заяви про підрив ГЕС - це "страшилка", інформаційно-психологічна атака.

"Більше того, правий берег Дніпра є вищим і фактично не постраждає від цього підтриву", - додав він.

Загроза підриву Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність стоврення міжнародної спостережної місії на Каховську ГЕС та забезпечення розмінування греблі.

Повідомлялося, що у разі підриву в зоні швидкого затоплення опиниться Херсон і ще понад 80 населених пунктів.

За даними української розвідки, загарбники замінували Каховську ГЕС ще у квітні. Вони заздалегідь спланували підрив дамби Каховського водосховища та агрегатів Каховської гідроелектростанції.

Раніше полковник Петро Черник також заявив, що якщо росіяни підірвуть Каховську дамбу, то таким чином "відріжуть собі ногу", оскільки потенційна водяна ударна хвиля найперше підтопить територію, де знаходяться війська РФ.

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