Жаліється дружині на харчування в армії: відкрили тушонку, "там одні дупи курячі та кості якісь".

Окупант каже, що російський план не спрацював в Україні, "калібри-хрінібри" не допомагають, а Володимира Путіна називає "дебілом".

Про це йдеться в розмові окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Збройних сил України.

Він розповідаючи дружині про стан окупаційної армії зазначає, що "план не спрацював, а калібри-хрінібри не допомагають…"

Окупант скаржиться на відсутність нормального харчування. Зазначає, що замість штатних сухпаїв видають малоїстівні консерви. "Дали якусь консерву, яку жерти неможливо. Відкрили тушонку, а там одні дупи курячі та кості якісь. У зампотила зник КАМАЗ з сухпайками. Тепер нам жерти нема чого".

Не схвально окупант відгукується і щодо дій свого командування: "Слухайте більше нашого президента-дебіла... Я з першого дня казав, що це не приведе до нічого хорошого… Місиво ще попереду основне… Хвалені калібри-хрінібри нічого не допомагають". На що дружина окупанта зробила висновок, що "план не спрацював".

Росіянин підсумував розмову сподіванням "дотягнути до пенсії" і піти з армії.

Раніше Служба безпеки України перехопила передсмертне прохання окупанта.

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