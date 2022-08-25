Авіаційний загін канадських військ на Близькому Сході, який підтримував антитерористичні операції та миротворчі місії ООН в Африці, передислокується до Великобританії для підтримки України.
Як повідомляє CBC News, міністерство національної оборони Канади назвало передислокацію двох транспортних літаків C-130J і його екіпажу наземної підтримки необхідним у світлі поточних зусиль щодо постачання Україні зброї та боєприпасів.
Штаб аеротранспортного загону протягом кількох років базувався у Кувейті під час операції Impact.
"Ми консолідували в Шотландії наш тактичний авіаційний загін C-130, щоб мати можливість надавати таку підтримку Україні в Європі і епізодично надавати підтримку на Близькому Сході, а також епізодично надавати підтримку в Африці", - прокоментував командувач штабу оборони Канади Вейн Ейр.
Військові транспортні літаки Канади — як C-130J, так і більші C-17s Globemasters — працюють понаднормово після того, як Росія вторглася в Україну в лютому. Вони переправляли гуманітарну допомогу, військову техніку та боєприпаси до пунктів у Східній Європі, звідки їх можна було відправити через кордон в Україну.
Як повідомляв УНІАН, Канада надасть Україні 350 мільйонів доларів на газ для опалювального сезону. Це майже 13 млрд грн.