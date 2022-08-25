Міністерство національної оборони Канади назвало передислокацію двох транспортних літаків необхідним для зусиль щодо постачання Україні зброї.

Авіаційний загін канадських військ на Близькому Сході, який підтримував антитерористичні операції та миротворчі місії ООН в Африці, передислокується до Великобританії для підтримки України.

Як повідомляє CBC News, міністерство національної оборони Канади назвало передислокацію двох транспортних літаків C-130J і його екіпажу наземної підтримки необхідним у світлі поточних зусиль щодо постачання Україні зброї та боєприпасів.

Штаб аеротранспортного загону протягом кількох років базувався у Кувейті під час операції Impact.

"Ми консолідували в Шотландії наш тактичний авіаційний загін C-130, щоб мати можливість надавати таку підтримку Україні в Європі і епізодично надавати підтримку на Близькому Сході, а також епізодично надавати підтримку в Африці", - прокоментував командувач штабу оборони Канади Вейн Ейр.

Військові транспортні літаки Канади — як C-130J, так і більші C-17s Globemasters — працюють понаднормово після того, як Росія вторглася в Україну в лютому. Вони переправляли гуманітарну допомогу, військову техніку та боєприпаси до пунктів у Східній Європі, звідки їх можна було відправити через кордон в Україну.

Як повідомляв УНІАН, Канада надасть Україні 350 мільйонів доларів на газ для опалювального сезону. Це майже 13 млрд грн.

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