Тренування українських новобранців проходило на території західної частини Польщі.

Військові Збройних сил Канади показали, як ЗСУ освоюють майстерність управління німецькими танками Leopard 2, реекспорт яких канцлер ФРН Олаф Шольц офіційно дозволив у січні 2023 року.

Навчання українських військових відбувалося у партнерстві з Варшавою на території західної частини Польщі. Відповідне відео опублікували канадські військові на своїй сторінці в Twitter.

"Канадські збройні сили в партнерстві з польськими збройними силами навчали новобранців-українців основам танка Leopard в західній Польщі", - йдеться в публікації.

У сюжеті показано, як проходить тренування українських новобранців на тренажері Leopard, а також на реальній моделі танка Leopard 2. У навчання входило, як управління бойовою машиною, так і технічна підтримка танка Leopard, зокрема, завантаження боєприпасів в гармату та інші цікаві моменти.

Маневри ЗСУ на Leopard 2

Нагадаємо, що після офіційного дозволу на реекспорт танків з боку уряду Німеччини в ЄС створили танкову коаліцію для передачі якомога більшої кількості танків українським військовим. Зокрема, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував, що Україна отримає в рамках військової допомоги 8 танків, а не 4, як канадський уряд повідомляв раніше.

Наразі українські захисники активно навчаються управляти бойовими машинами під керівництвом іноземних інструкторів на різних військових полігонах країн-партнерів України. 11 лютого стало відомо, що ЗСУ вже прибули на територію Німеччини для початку відповідного навчання. Вже через кілька днів в мережу потрапило відео про те, як наші військові проходять навчання на Leopard 2 у ФРН.

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