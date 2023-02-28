Військові Збройних сил Канади показали, як ЗСУ освоюють майстерність управління німецькими танками Leopard 2, реекспорт яких канцлер ФРН Олаф Шольц офіційно дозволив у січні 2023 року.
Навчання українських військових відбувалося у партнерстві з Варшавою на території західної частини Польщі. Відповідне відео опублікували канадські військові на своїй сторінці в Twitter.
"Канадські збройні сили в партнерстві з польськими збройними силами навчали новобранців-українців основам танка Leopard в західній Польщі", - йдеться в публікації.
У сюжеті показано, як проходить тренування українських новобранців на тренажері Leopard, а також на реальній моделі танка Leopard 2. У навчання входило, як управління бойовою машиною, так і технічна підтримка танка Leopard, зокрема, завантаження боєприпасів в гармату та інші цікаві моменти.
Маневри ЗСУ на Leopard 2
Нагадаємо, що після офіційного дозволу на реекспорт танків з боку уряду Німеччини в ЄС створили танкову коаліцію для передачі якомога більшої кількості танків українським військовим. Зокрема, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував, що Україна отримає в рамках військової допомоги 8 танків, а не 4, як канадський уряд повідомляв раніше.
Наразі українські захисники активно навчаються управляти бойовими машинами під керівництвом іноземних інструкторів на різних військових полігонах країн-партнерів України. 11 лютого стало відомо, що ЗСУ вже прибули на територію Німеччини для початку відповідного навчання. Вже через кілька днів в мережу потрапило відео про те, як наші військові проходять навчання на Leopard 2 у ФРН.