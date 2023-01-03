Російських військових закликали надати координати місць із технікою та боєприпасами.

Українські військові записали відеоролик, в якому "капітан HIMARS" звернувся до військовослужбовців російської армії.

"Російський солдат! Дай мені координати місць, де зосереджено броньовану техніку, знаходяться штаби, боєприпаси і я не битиму по розташуваннях солдатів. Так ти збережеш своє життя та життя своїх друзів", - сказано у зверненні.

Удари ЗСУ по місцях дислокації окупантів

ЗСУ влаштували незабутній новорічний "феєрверк" російським окупантам в Макіївці. Воїни вдарили по училищу, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

Відео дня

У понеділок, 2 січня українські воїни влаштували "новорічну дискотеку" для окупантів у Пологах Запорізької області.

Українські воїни розгромили базу російських окупантів у селі Праві Саги поблизу Олешок на Херсонщині. Окупанти самі "здали" локацію.

ЗСУ влаштували наліт на позиції ворога у Чулаківці під Херсоном у новорічну ніч. У росіян - величезні втрати, Генштаб звітує про 500 загиблих та поранених.

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