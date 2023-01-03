Українські військові записали відеоролик, в якому "капітан HIMARS" звернувся до військовослужбовців російської армії.
"Російський солдат! Дай мені координати місць, де зосереджено броньовану техніку, знаходяться штаби, боєприпаси і я не битиму по розташуваннях солдатів. Так ти збережеш своє життя та життя своїх друзів", - сказано у зверненні.
Удари ЗСУ по місцях дислокації окупантів
ЗСУ влаштували незабутній новорічний "феєрверк" російським окупантам в Макіївці. Воїни вдарили по училищу, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.
У понеділок, 2 січня українські воїни влаштували "новорічну дискотеку" для окупантів у Пологах Запорізької області.
Українські воїни розгромили базу російських окупантів у селі Праві Саги поблизу Олешок на Херсонщині. Окупанти самі "здали" локацію.
ЗСУ влаштували наліт на позиції ворога у Чулаківці під Херсоном у новорічну ніч. У росіян - величезні втрати, Генштаб звітує про 500 загиблих та поранених.