Загарбника ховали з почестями, заявляючи про його "мужність та подвиги".

Українські воїни ліквідували офіцера армії РФ Станіслава Стеніна, який наказав розстріляни колону з дітьми в Ірпені Київської області. Україна офіційно висунула йому звинувачення у вбивстві мирних жителів.

Як повідомляє проект "Важные истории", Стенін загинув рік тому, у рідному місті йому відкрили меморіальну дошку та алею пам'яті.

Українські слідчі з'ясували, що 6 березня 2022 року російські військові зі 106-ї дивізії, однією з рот яких командував Стенін, обстріляли колону із шести машин, які намагалися виїхати з Ірпеня. На автомобілях були написи "Діти" та "Евакуація". Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей та ще шестеро, включаючи дитину, отримали поранення.

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Російського офіцера, якого українське слідство вважає причетним до обстрілу, звинуватили у вбивстві, жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушеннях законів та звичаїв війни. Справу вже передали до суду.

Генпрокуратура не назвала у своєму повідомленні імені офіцера, проте раніше згадувала його в одному з релізів за фактом того, що сталося. Зіставивши дані, журналісти прийшли до висновку, що йдеться про 35-річного капітана ВДВ Станіслава Стеніна. Як з'ясував проект, він загинув на війні через півтора місяці після обстрілу цивільної колони, в якій його звинувачують – 24 квітня 2022 року.

2 травня 2022 року Стеніна з почестями поховали у Скопині Рязанської області. Ще через місяць у сквері місцевого мікрорайону відкрили алею пам'яті військового. Адміністрація міста, анонсуючи появу алеї, висловила подяку "захиснику Батьківщини". 2 вересня у скопинській школі №3 на честь Стеніна відкрили меморіальну дошку.

"Ми схиляємо голови перед мужністю та відвагою наших земляків. Їхні імена назавжди вписані в історію рідного краю", - говорив один із учасників церемонії.

Справа Стеніна

Рік тому українські правоохоронці повідомили, що російський військовий постане перед судом за жорстоке вбивство мирних мешканців Ірпеня під час спроби евакуюватися.

В Офісі генпрокурора не назвали ім’я підозрюваного, але за даними джерел українських ЗМІ, це 35-річний громадянин РФ Станіслав Стенін.

5 березня 2022 року російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в місті Ірпінь і перевіряли людей на блокпосту на виїзді з міста.

Захопивши об’єкти, окупанти встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вул. Олега Кошового, яка на той час була єдиним шляхом евакуації з міста.

6 березня 2022 року о 07:30 цивільні жителі міста спробували евакуюватися з міста на власних автомобілях. Люди наклеїли на них листи з написами "ДІТИ" та "ЕВАКУАЦІЯ", щоб позначити, що це саме цивільні транспортні засоби.

Колона рухалася по вулиці Незалежності та повернула на вулицю Кошового у напрямку Житомирської траси після чого по них із гранатометів та стрілецької зброї вдарили росіяни.

В результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення.

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