Колона бойових машин десанту потрапила на відео.

Російська Федерація крім десантників перекидає в Казахстан військову техніку. Колону бойових машин десанту зняли на відео.

Відповідний ролик оприлюднив Telegram-канал "Військовий оглядач".

"Росія перекидає в Казахстан бронетехніку. Колона бойових машин десанту БМД - 3 ВДВ Росії направляється на навантаження", - йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно колону військової техніки.

Крім того, перші підрозділи миротворчих сил ОДКБ, в тому числі й російські військові, вже прибули до Казахстану.

Відзначається, що вірменські військовослужбовці, залучені в миротворчій операції ОДКБ в Казахстані, будуть забезпечувати безпеку стратегічних об'єктів країни. При цьому 200 військовослужбовців Таджикистану в рамках миротворчої місії ОДКБ займатимуться охороною громадського порядку.

У свою чергу в Киргизії заявили, що роль військових повинна бути обмежена охороною стратегічних об'єктів без будь-якої взаємодії з цивільним населенням або забезпечення громадського порядку. Водночас рішення про відряджання військових ще не прийняв парламент.

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2 січня в містах Казахстану почалися масові протести через різке збільшення вартості газу у два рази.

4 січня в Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів режим надзвичайного стану в Алмати і в Мангістауській області з 5 по 19 січня.

5 січня в центрі Алмати протестувальники проти підвищення цін на газ відкрили вогонь по військових, а будівлі міської адміністрації та прокуратури охопив вогонь. На тлі протестів повністю відключили провідний інтернет.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав пропозицію про введення військ Організації Договору про колективну безпеку в країну. Після цього в Алмати стартувала "антитерористична" операція.

6 січня організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні. До складу контингенту увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

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