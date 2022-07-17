У держави "є право на превентивну самооборону", підкреслив заступник голови російського Радбезу.

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв стверджує, що відмова України чи держав-членів НАТО визнавати Крим "російською територією" - системна загроза для РФ.

У країни "є право на превентивну самооборону, це треба мати на увазі", розповів чиновник під час зустрічі з ветеранами, пише "Интерфакс".

"...Якщо будь-яка інша держава, будь то Україна чи країни НАТО, вважає, що Крим не є російським, для нас це системна загроза...", - заявив він.

Заступник голови Радбезу додав, що кожна держава має право на "превентивні дії щодо усунення військової загрози".

Нагадаємо, РФ навесні 2014 року захопила український Крим, провела псевдореферендум і назвала його своєю територією. Україна і більшість країн світу, зокрема, держави-члени НАТО, не визнали півострів "російською" територією.

У 2014-му Росія також вдерлася на частину Донбасу й підтримала бойовиків, які створили там самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Рано вранці 24 лютого поточного року російська влада зважилася на повномасштабне вторгнення в Україну, однак не назвали свої дії війною - Кремль стверджував, що в нашій країні розпочалася "спецоперація" для "демілітаризації" та "денацифікації".

На початку липня Дмитро Медведєв стверджував, що після вторгнення на українську територію з РФ "стали рахуватися по-справжньому".

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