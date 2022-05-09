На жаль, є загиблі та поранені.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що цієї ночі було набагато більше прильотів на Миколаївщину, ніж зазвичай.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Є у нас, на жаль, загиблі та поранені, обстріляли багато районів. Цієї ночі було набагато більше прильотів, ніж зазвичай", – сказав він.

За словами очільника області, обстріли по житловим кварталам ідуть щоночі.

Також Кім повідомив, що в Миколаєві активно відновлюється водопостачання шляхом буріння нових свердловин. Щодо посівної, то справи йдуть добре, але погано з логістикою через підірвані мости. Там, де звільнені території, посівна йде інтенсивно.

Ситуація в прифронтовому Миколаєві

Багато жителів з районів, де йдуть інтенсивні обстріли, приймають рішення щодо евакуації з Миколаївщини. Активно працюють відповідні центри евакуації, транспорт та постійні команди, які допомагають цивільним особам переміститися до більш безпечних регіонів, або за кордон.

Як УНІАН вже писав, Миколаївщині прифронтові села обстрілюють забороненими касетними ракетами. Втім, наші бійці запевняють: окупантам навіть такі підлі боєприпаси не допоможуть. Дуже скоро їх відкинуть туди, звідки прийшли: за порєбрік.

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