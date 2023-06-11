На початку надходження води загарбники перелякалися та намагалися прилаштуватися до евакуації гелікоптерами, щоб не залишитись відрізаними на півострові.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чи змінилися бойові дії на Кінбурнській косі через підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Вона зазначила, що підтоплення на Кінбурнській косі було незначним, тому воно не мало визначального впливу на угрупування російських окупантів. "Критичних змін вони не зазнали, підтоплення там незначне, воно не дуже вплинуло на дислокацію",- пояснила Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня розповіла, що спочатку, після підняття рівня води, загарбники сполошилися і навіть намагалися прилаштуватися до евакуаційних гелікоптерів, щоб не залишитись відрізаними водою на півострові. Але після того, як вода відступила, російські окупанти повернулися на позиції та до своєї тактики обстрілів цивільного населення.

"На початку надходження води, це їх трошки налякало, вони там намагалися прилаштуватися до евакуації гелікоптерами, в тому числі побоюючись затоплення наземних переходів на материкову частину. Але підтоплення там відбулись незначні, тому дороги вже повернулися до свого використання. І вони (окупанти- УНІАН) продовжують ту ж саму тактику, знаючи, що ми ретельно відпрацьовуємо відповідь по їхніх позиціях, займають їх тільки виключно для атак", - акцентувала Гуменюк.

Вона додала, що сьогодні загарбники знову обстріляли Очаків і влучили по будівлях приватного сектору. На цей раз, на щастя, обійшлось без жертв. "Але така підступність використання зброї під час загального напруження, пов’язаного з підтопленням і підняттям рівня води, вона знов-таки демонструє терористичні наміри держави-агресора",- підкреслила Гуменюк.

Підрив Росією Каховської ГЕС і ситуація на півдні - головне

В ніч на 6 червня російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого на півдні України десятки населених пунктів були затоплені.

За повідомленням Херсонської ОВА, вода потрохи відступає з Херсонщини і станом на 11 червня площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі. Рівень затоплення сьогодні складає 4,07 метра.

Також вода почала відступати і у Миколаївській області, зокрема, за даними Миколаївської ОВА станом на 10 червня, рівень підтоплення знизився за добу на 36 см.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, якщо після підриву Каховської ГЕС ситуація буде розвиватися за найгіршим прогнозом, то наслідком для тимчасово окупованої Кінбурнської коси, може стати підтоплення переїзду, тоді півострів стане островом, що позбавить російських окупантів шляхів для відступу.

Як відомо, Кінбурнська коса - єдина частина Миколаївщини, яка все ще окупована РФ.

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