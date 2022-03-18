Українські військові зазначають, що створили ефективну систему протиповітряної оборони столиці.

Збройні Сили України за останні дні збили над Києвом понад 6 ракет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич.

Він розповів, що в Києві розгорнуто ефективну систему протиповітряної оборони.

"Тільки за минулі кілька днів збито два літаки, один вертоліт, понад шість ракет. Але, на превеликий жаль, коли збиваються ракети, уламки падають і наносять руйнування нашим будівлям і цивільній інфраструктурі", - заявив Грузевич.

У той же час бригадний генерал підкреслив, що не треба нехтувати сигналами про повітряний напад.

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