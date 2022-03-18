Збройні Сили України за останні дні збили над Києвом понад 6 ракет.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич.
Він розповів, що в Києві розгорнуто ефективну систему протиповітряної оборони.
"Тільки за минулі кілька днів збито два літаки, один вертоліт, понад шість ракет. Але, на превеликий жаль, коли збиваються ракети, уламки падають і наносять руйнування нашим будівлям і цивільній інфраструктурі", - заявив Грузевич.
У той же час бригадний генерал підкреслив, що не треба нехтувати сигналами про повітряний напад.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, "втрачено" понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано / виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.