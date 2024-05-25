Кремль продовжить симулювати інтерес до переговорів у критичні моменти війни, щоб вплинути на ухвалення Заходом рішень про підтримку України.

Західні ЗМІ продовжують повідомляти, що президент Росії Володимир Путін зацікавлений у припиненні вогню в Україні шляхом переговорів. Водночас, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни, риторика Кремля і військові дії Росії показують, що Путін, як і раніше, не зацікавлений у змістовних переговорах і будь-якому врегулюванні, яке завадило б йому домагатися руйнування незалежної української держави.

Так, зазначається, що російські джерела, які розмовляли із західними ЗМІ, запропонували суперечливі характеристики позиції Путіна на переговорах. Вони підкреслювали територіальні поступки як частину передбачуваного Путіним припинення вогню, але рідко торкалися ширших стратегічних цілей путінської війни в Україні.

"Припинення вогню не заважає Росії відновити наступальну кампанію зі знищення української державності, і Росія буде використовувати будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій на території України", - наголошують в ISW.

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Як зазначають аналітики, Росія наразі готується до можливої війни з НАТО, і Кремль, найімовірніше, розглядатиме все, окрім капітуляції України, як екзистенціальну загрозу здатності Росії вести таку війну.

Водночас вони зазначають, що Кремль продовжить симулювати інтерес до переговорів у критичні моменти війни, щоб вплинути на ухвалення Заходом рішень щодо підтримки України та продовжувати зусилля з отримання попереджувальних поступок від Заходу.

Путін готовий заморозити війну - що відомо

Нагадаємо, Reuters із посиланням на чотири анонімні російські джерела 24 травня написав, що Путін готовий піти на переговори про припинення вогню і заморозити війну на наявній лінії фронту.

"Путін може воювати стільки, скільки потрібно, але він також готовий до припинення вогню - до заморожування війни", - сказало одне з цих джерел.

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