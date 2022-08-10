Дідусь став справжнім героєм для українців, адже саме він вивозив з-під обстрілів сина, невістку та трьох онуків.

Історію сім'ї Платових, які втікали від "русского мира" із Запоріжжя, дізналася вся Україна завдяки відео, де розгублений дідусь загойдував маленьку онучку Ізабеллу.

84-річний Валентин подолав 1000 кілометрів до Івано-Франківська, а там волонтери поставили собі надмету - зібрати гроші на нове житло для багатодітної сім'ї. І ось за 4 місяці у Платових знову з'явилася своя домівка, йдеться в сюжеті ТСН.

Тепер родина житиме у маленькому селі на Прикарпатті. Дідусь став справжнім героєм для українців, адже саме він вивозив з-під обстрілів сина, невістку та трьох онуків. Це була найдовша подорож у його житті - з охопленого вогнем Степового до Івано-Франківська. Валентин зізнається, що дорогою дуже переймався, щоб окупанти не поцілили в авто.

Після приїзду до Івано-Франківська родину спочатку поселили у церкві, а потім волонтери знайшли для них квартиру. Й майже одразу почали шукати будинок для Платових, адже їхня рідна домівка перетворилася на згарище.

Волонтери зізналися журналістам, що навіть не сподівалися зібрати всі кошти на житло для цієї родини, адже таких історій - тисячі. Але історія саме цієї сім'ї зворушила людей по всій Україні. За три тижні зібрали півмільйона гривень і почали шукати дім. Й знайшли - з чотирма кімнатами, літньою кухнею, хлівом та стодолею.

Платови не вірили своєму щастю, адже у Запорізькій області мали чимале господарство. Тепер мріють його відновити тут. Валентин зізнається, що мріє про кавуни, щоб росли, як вдома.

Нагадаємо, у квітні 2022 року мережу зворушило відео, на якому дідусь-переселенець із сумними очима заколисує маленьку онуку, розуміючи, що його житла більше немає. Запис було знято в Запорізькому центрі переселенців. "Дитина є дитина. Її потрібно качати, щоб вона була щаслива, здорова. Ось я її і качав, щоб вона ніколи не бачила того, що я бачив", — розповідає чоловік, який оберігав сон крихітки.

Дідусь і його родичі виїхали із села Степового, яке розташоване за 50 кілометрів від Запоріжжя. Туди російські окупанти зайшли в перші дні весни. Спочатку в селі з'явилися чеченці. Ворог розмістив там свою техніку і почав стріляти по українських населених пунктах.

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