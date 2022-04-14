Чоловік заколисував дитину в центрі для переселенців і розумів, що вже може не повернутися в свій будинок.

Не так давно в мережі з'явилося зворушливе відео: дідусь-переселенець з сумними очима заколисує маленьку внучку, розуміючи, що його вдома більше немає. 84-річний чоловік і його сім'я зараз в Івано-Франківську, їм нікуди повертатися, але ніхто не шкодує про рішення виїхати.

Про це повідомляє ТСН.

Сім'я дідуся втратила будинок, тепер всі вони будуть починати життя з нуля в новому місці. Відео, на якому сумний чоловік заколисує свою внучку, було знято в Запорізькому центрі переселенців. Дідусь вивіз свою сім'ю і маленьку внучку на машині, він сам був за кермом і погодився тільки заради порятунку родичів.

"Дитина є дитина. Її потрібно качати, щоб вона була щаслива, здорова. Ось я її і качав, щоб вона ніколи не бачила того, що я бачив", — розповідає чоловік, який оберігав сон малятка.

Дідусь і його родичі виїхали з села Степового, яке знаходиться за 50 кілометрів від Запоріжжя. Туди російські окупанти зайшли в перші дні весни. Спочатку в селі з'явилися чеченці, вони були розвідниками. Ворог розмістив там свою техніку і почав стріляти по українських населених пунктах.

Дідусь прийняв у себе вдома родичів, бо вони жили прямо біля небезпечної траси. Незабаром їх будинок розбомбили. Вся сім'я близько місяця жила під обстрілами, без світла і газу. Вони з'їли всі запаси, ліків не було, люди ледь виживали.

2 квітня в село зайшли українські військові. Вони порадили всім жителям скоріше виїжджати. Дідусь не хотів залишати свій будинок, але йому довелося піти на такий крок заради маленької внучки та інших родичів. 84-річний чоловік - єдиний водій в сім'ї, тому саме він сів за кермо і вивіз всіх в Івано-Франківськ.

Дідусь вперше у своєму житті подолав на машині такий шлях. Він навіть навчився користуватися навігатором.

"Руки втомилися трохи, звичайно. Я за себе не боявся, що мене вб'ють. Мені було шкода своїх дітей. І ми тікали якомога швидше", - поділився чоловік.

Зараз сім'я вже знайшла притулок і тимчасове житло в одній з церков в Івано-Франківську. Дідусь, який став зіркою мережі завдяки зворушливій любові до внучки, тепер не знає, чи повернуться всі вони в рідне село. Їхнього будинку більше немає, по всьому населеному пункту розкидані міни та розтяжки. Виїжджати з України сім'я не планує.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Донбасі дідусь потрапив під обстріл і дивом залишився живий, його цуценя врятували з-під завалів.

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