Без загальної мобілізації на російську армію чекають важкі часи, прогнозує аналітик.

Втрати росіян за п'ять місяців повномасштабної війни проти України у багато разів перевищують американські втрати за вісім років війни в Іраку.

Про це йдеться в матеріалі німецького видання Die Welt.

Журналісти зауважують, що за даними британського Міністерства оборони, на сьогоднішній день загинули 25 тисяч російських солдатів. Американське ЦРУ більш обережно оцінює цю цифру в 15 тисяч осіб.

В обох сценаріях втрати за п'ять місяців у багато разів перевищують американські втрати за вісім років війни в Іраку, які склали майже 4500 осіб.

"З боку важко визначити точну кількість втрат Росії. Але за різними підказками можна побудувати відносно ясну картину. І ця картина каже: у російської армії значні кадрові проблеми", - зазначає Андраш Рац, експерт з безпеки і аналітик з Росії в Німецькій раді з міжнародних відносин.

Рац особисто оцінює число убитих російських солдатів щонайменше у 20 тисяч осіб. Згідно з емпіричним правилом, на кожного вбитого солдата припадає троє поранених.

Є безліч свідчень того, що Путіну вже не вистачає солдатів регулярної армії, зауважує аналітик. Зокрема, це використання Росгвардії, яка насправді навчена для внутрішніх операцій, надмірне використання найманців вартісного приватного елітного підрозділу ПВК Вагнера.

Рац вказує на ще одну проблему російської армії: ротацію. Крім загиблих Росія повинна найближчим часом знайти компенсацію для виснажених.

Багато що вказує на те, що Росія наразі відчайдушно намагається забезпечити поповнення військ. Серед зроблених кроків - запропоновані зарплати по 3 тисячі доларів, формування добровольчих батальйонів, підвищення верхнього вікового цензу для контрактників, насильницьке вербування на окупованих територіях сходу України і в Чеченській Республіці, в місцях позбавлення волі.

"У цих людей мало підготовки, мало мотивації, немає належного обладнання. Насправді вони просто гарматне м'ясо", - говорить Рац.

Загальна мобілізація, звичайно, перевернула б все з ніг на голову, але без її російську армію чекають важкі часи, прогнозує Рац.

"Людям завжди здається, що регулярна російська армія нескінченна. Але це не так. Без загальної мобілізації, я думаю, вкрай сумнівно, що вони зможуть завоювати решту Донецької області", - говорить аналітик.

Документально підтверджені і серйозні втрати у військової техніки.

"І втрата бойової техніки зазвичай також означає загибель солдатів", - зазначає Рац.

Зокрема, на аналітичній платформі Oryx зафіксовано понад 4800 знищених або захоплених російських танків, вертольотів і ракетних установок.

"Це надзвичайно високі цифри. .. Є тільки один мислимий сценарій, при якому армія втрачає багато матеріальних засобів, не втрачаючи життів: поспішний відступ, але російська армія атакує", - говорить Рац.

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 серпня складають близько 41170 чоловік особового складу.

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