Yukon стверджує, що її пристрої могли потрапити до рук росіян через нелегальні канали.

Створена білорусами компанія-виробник оптичних пристроїв Yukon Advanced Optics Worldwidе, яка працює в литовському Вільнюсі, попри заяву про вихід з російського ринку продовжує постачати росіянам військове обладнання, показало розслідування литовського мовника LRT.

Інформація, зібрана журналістами, свідчить, що з початку повномасштабної війни компанія російська компанія "Мезон-A", що входить до групи Yukon, отримала від клієнтів з РФ щонайменше 2,3 млн євро за продані товари. Дані з російських реєстрів показують, що доходи можуть перевищувати 3 млн євро. Одним з основних замовників виступила група компаній СЕК, яка займається продажем оптичних приладів і виконанням держоборонзамовлень в РФ.

Серед поставленого – продані на початку лютого 2023 року російським військовим приціли Pulsar. Продукцію було виготовлено на заводі Yukon Group в Білорусі ("Белтекс Оптик").

Відео дня

Раніше білоруська компанія групи була основним постачальником приладів на російський ринок. Впродовж першого року повномасштабної війни в Україні компанія продовжувала активно вести бізнес і підтримувати зв’язок з російською компанією групи.

З початку війни російська "Мезон-A" заплатила білоруській "Белтекс Оптик" 1 млн євро за прилади і виконану роботу. Крім цього, білоруській "Белтекс Оптик" взяв у російської компанії групи кредитів на 3,4 млн євро у 2022 році.

Після публікації розслідування компанія Yukon Advanced Optics Worldwide заявила, що перебуває в процесі згортання своєї діяльності на російському ринку, для чого задіяні останні 9 її російських працівників. Yukon також стверджує, що нібито більше не виробляє і не продає свою продукцію в Росії та Білорусі.

"Мезон-А" (компанія групи Yukon в Росії – УНІАН) з початку війни в 2022 році зареєструвала нових угод з російськими клієнтами на суму 165 000 євро, а в 2023 році взагалі не було продажів", – переконують в компанії.

Крім цього, Yukon стверджує, що її продукція, що могла опинитися на фронті, ймовірно, була продана до повномасштабної війни. Також переконує, що її пристрої могли потрапити до рук росіян через нелегальні канали, незважаючи на заборону компанії.

Іноземні технології, які РФ використовує на фронті

Попри запроваджені санкції та посилений експортний контроль російські окупанти продовжують отримувати спорядження та деталі для зброї іноземного виробництва.

Зокрема, як повідомляли ЗМІ, Росія досі отримує комплектуючі для своїх ударних дронів "Ланцет" з західних країн і Китаю (в тому числі, через Узбекистан та інші країни-посередники).

Крім цього, The Wall Street Journal повідомила, що Іран використовує китайські деталі в дронах-камікадзе, які продає Росії. Це дозволяє Тегерану прискорити поставки.

Вас також можуть зацікавити новини: