Українські захисники зазначили, що "вечірка супроводжується фаєр-шоу".

Бійці ЗСУ вдарили по російських складах в Кадіївці Луганської області. Захисники показали результат своєї роботи.

Відповідне фото опублікували в Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".

На знімку видно дим над штабом російських військових. При цьому наголошується, що спалахнула і стоянка техніки окупантів навколо штабу.

"Гастролі тривають. Правда, є приємна новина. Музичний гурт поповнився новою солісткою. Просто зараз оновлений музичний джаз-бенд #дядя_лендліз, вибухи та нова солістка селітра дають концерт окупантам у Кадіївці. У приміщенні їх штабу, а також на стоянці техніки навколо нього. Як завжди, вечірка супроводжується фаєр-шоу", - йдеться в коментарі до відео.

Вибухи на російських складах у Новій Каховці - що відомо

Увечері, 11 липня, на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Місцеві заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок попадання ракет.

Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань.

Російські ЗМІ писали, що ЗСУ ракетами Далекобійного РСЗВ HIMARS знищили нібито склад з "селітрою". При цьому пропагандисти стверджували, що удар був нанесений по житловому кварталу.

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