Перед цим адмірал Тоні Радакін побував в Україні.

Захід недооцінив вибудувану росіянами оборону на окупованих українських територіях, вважає начальник штабу оборони Великобританії, адмірал Тоні Радакін, передає The Times

На його думку, союзникам України необхідно "скорегувати" очікування від контрнаступу ЗСУ. А саме на предмет того, чого українські бійці можуть досягти у короткостроковій перспективі.

Раніше повідомлялося, що Тоні Радакін був з візитом в Україні і зустрівся з головнокомандувачем збройними силами України Валерієм Залужним. Сторони обговорили контрнаступ та потреби ЗСУ.

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"Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони", - заявив український генерал.

Радакін своєю чергою прокоментував останні удари по Чорноморському флоту РФ. Він заявив, що це приклад того, як Україна утримує ініціативу.

Контрнаступ ЗСУ - актуальне

Український контрнаступ на сьогодні досяг важливих тактичних успіхів. Втім, прогнозувати його остаточний результат поки важко, зазначав військовий експерт Олексій Мельник.

Військовий аналітик Майкл Кофман з Фонду Карнегі заявляв, що влада країн Заходу схиляється до того, що війна РФ проти України буде довгою і її не вийде завершити, завдяки одному контрнаступу ЗСУ.

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