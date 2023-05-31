Ракети Storm Shadow "виявилися неймовірно ефективними", додав він.

Російські сили в Україні знекровлені і ослаблені, необхідно продовжувати її підтримувати.

Про це заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем в мікроблозі Twitter. "Відмінна зустріч з радником з національної безпеки Великої Британії Тімом Берроу. У нас є спільна думка, що Україна перевершила всі очікування, а російські сили в Україні знекровлені і ослаблені", - написав він.

"Очікуємо реальних успіхів України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати незмінну прихильність, щоб домогтися максимального ефекту", - додав він.

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Також Грем сказав Берроу, що британська ракета повітряного базування Storm Shadow "виявилася неймовірно ефективною". "У нас є спільна думка, що додаткові ракети великої дальності - ATACMS - підвищать успіх України на полі бою", - зазначив сенатор.

Контрнаступ України: останні новини

Нагадаємо, що нещодавно головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний опублікував у Telegram відеоролик, який підписав словами "Настав час повертати своє".

В Офісі президента говорили, що контрнаступ почнеться після того, як союзники передадуть Україні необхідну зброю.

29 травня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, після якого заявив, що рішення про терміни руху українських військ вже прийнято.

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